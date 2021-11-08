Окупанти обстріляли газопровід на Луганщині: люди залишилися без тепла
Наразі проводиться обстеження газопроводу та встановлюється ступінь його пошкодження
На Луганщині окупанти під час обстрілу пошкодили газопровід високого тиску поблизу села Нижнє.
Про це пише АТ » Луганськгаз «.
«Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі», – йдеться у повідомленні.
Без газопостачання залишилося 773 абоненти у населених пунктах Нижнє та Кримське. // «Сьогодні»Tweet