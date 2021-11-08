Окупанти обстріляли газопровід на Луганщині: люди залишилися без тепла

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Наразі проводиться обстеження газопроводу та встановлюється ступінь його пошкодження

На Луганщині окупанти під час обстрілу пошкодили газопровід високого тиску поблизу села Нижнє.

Про це пише АТ » Луганськгаз «.

Внаслідок обстрілу окупанти пошкодили розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм, що призвело до виникнення вогняного смолоскипа заввишки кілька метрів.

«Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі», – йдеться у повідомленні.

Без газопостачання залишилося 773 абоненти у населених пунктах Нижнє та Кримське. // «Сьогодні»

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