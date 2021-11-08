Окупанти обстріляли Світличне, зруйновано будівлю водоканалу

Окупаційні війська пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечує водопостачання мешканців по обидві боки лінії розмежування.

Удосвіта 8 листопада російські найманці із забороненого «Мінськом» озброєння обстріляли селище Світличне на Луганщині.

У результаті обстрілу зазнали значних пошкоджень будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищене устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії.

Зафіксовано 6 влучань снарядів калібру 122 мм, інформує пресслужба Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Українська делегація наголошує, що окупаційні війська пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечує водопостачання для мирних мешканців по обидві боки лінії розмежування.

Згідно з повідомленням, збройні формування РФ обстріляли Світличне в період з 05:43 по 06:11. Водночас у пресцентрі ООС повідомляли, що станом на 7:00 понеділка окупанти не порушували мирні домовленості.

Раніше повідомляли, що вчора російські найманці пошкодили газогін на Луганщині. Через обстріли окупаційних військ поблизу села Нижнє Щастинського району без газу залишилися 773 абоненти у двох населених пунктах. // LB.ua