Окупанти обстріляли житловий сектор Мар’їнки: пошкоджено 6 будинків та автомобіль (фото)

Один зі снарядів вибухнув за декілька метрів від будинку.

У суботу, 8 травня російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор м. Мар’їнки у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. Окупанти вже без приховувань ведуть обстріли населених пунктів зі ствольної артилерії та мінометів”, – йдеться у повідомленні.

О 19:05 окупанти випустили 6 снарядів з гармати МТ-12 “Рапіра” калібру 100 мм, вони вели вогонь з населеного пункту шахта Трудівська, що на околиці Донецька.