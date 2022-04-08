Окупанти передають передсмертні прохання своїм близьким (аудіо)

Знаєте, чого вони найбільше хочуть? – Щоб їхні сини ніколи в житті не йшли в російську армію.

Про це свідчать нові перехопленні розмови загарбників, які є в розпорядженні СБУ. Як ось цей рашист, який телефонує своїй дружині:

— Как малой себя ведет?

— Да, ниче… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.

— Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.

— Как так сделать?

— Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пускай дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу.

Окупант говорить, що з його роти залишилося 10 чоловік, але командування не хоче їх виводити з України. Тож розуміє, що їх тут просто «покладуть». Так і каже : «У нас два пути: либо 200-ым, либо 300-ым вернуться домой. Все…».

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СБУ