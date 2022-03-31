Окупанти розстріляли понад 20 цивільних машин із людьми на трасі поблизу Харкова — омбудсмен

Російські окупанти розстріляли понад 20 цивільних машин із людьми на трасі поблизу села Мала Рогань під Харковом.

Про це інформує уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.

“На трасі поблизу села Мала Рогань під Харковом окупанти розстріляли понад 20 цивільних машин із людьми. Про це стало відомо після визволення села. Серед машин на дорозі жодної військової, тільки цивільні. Люди намагалися розвернутися. На жаль, багатьом урятуватися не вдалося”, – йдеться в повідомленні.

Тіла деяких убитих громадян вдалося забрати лише зараз. Повідомляється, що ще 27 лютого цю трасу взяли під контроль рашисти і влаштували справжній терор – розстрілюючи всі машини.

Вбивства цивільних осіб це грубе порушення статті 3 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та злочин проти людяності та воєнний злочин згідно статей 7 і 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

“Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення рф військових злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні”, – наголосила омбудсмен.