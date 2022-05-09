Окупанти випустили 20 ракет по прикордонній території Сумської області
Зранку окупанти обстріляли прикордонні території Сумської області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
“Сьогоднішній ранок почався з артобстрілів прикордонних територій. Прильоти по Хотінській громаді”, – йдеться у повідомленні.
Як повідомили у Держприкордонслужбі, Сумщину сьогодні зранку окупанти двічі обстріляли з РСЗО.
Після 9 ранку з боку російського села Єлизаветівка прилетіло 10 ракет між двома селами Хотінської селищної об’єднаної територіальної громади.
Менш ніж через пів години в поле прилетіло ще 10 ракет з Росії.
Руйнувань та жертв немає.
Нагадаємо, на Сумщині у Глухові російська ракета влучила в єврейське кладовище. // LB.ua
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