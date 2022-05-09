Окупанти випустили 20 ракет по прикордонній території Сумської області

Зранку окупанти обстріляли прикордонні території Сумської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Сьогоднішній ранок почався з артобстрілів прикордонних територій. Прильоти по Хотінській громаді”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, Сумщину сьогодні зранку окупанти двічі обстріляли з РСЗО.

Після 9 ранку з боку російського села Єлизаветівка прилетіло 10 ракет між двома селами Хотінської селищної об’єднаної територіальної громади.

Менш ніж через пів години в поле прилетіло ще 10 ракет з Росії.

Руйнувань та жертв немає.