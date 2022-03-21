Окупанти випустили чотири ракети по Рівненщині. Три — збили

Російські окупанти сьогодні завдали чотири ракетних удари у Рівненському районі.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, пише УНН.

“Ворог продовжує біснуватись. Сьогодні, під час сьомої повітряної тривоги, ввечері у Рівненському районі зафіксовано чотири ракетні удари з повітря. З трьома ракетами наші Збройні сили впоралися. Четверта… Можливі збитки та втрати уточнюються”, — повідомив Коваль.

Голова ОВА закликав українців зберігати спокій, холодний розум та вірити у Збройні сили України.