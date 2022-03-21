Окупанти вивезли до росії 2389 українських дітей

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, пише УНН.

“За отриманою інформацією, 19 березня російські окупаційні війська незаконно вивезли на територію російської федерації 2389 дітей, які знаходилися в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей”, — повідомили в МЗС.

За словами дипломатів, примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права.

Руйнуючи будинки та вбиваючи батьків, рф позбавляє українських дітей батьківської опіки, наражає їхні життя на подальшу небезпеку на території росії, наголошують у дипвідомстві.

“Закликаємо міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу”, — наголосили в МЗС.

Факти викрадення дітей, так само як і сотні інших фактів злочинів російських окупантів проти цивільних людей в Україні, ретельно документують правоохоронні органи. Винні в цих злочинах будуть притягнуті до відповідальності.

Як повідомлялося, з початку війни, яку розпочала росія в Україні, вже загинуло 115 дітей, понад 140 поранено.