Окупанти влаштували в Маріуполі «зачистку від нацистів» – вбивають людей просто на вулицях

Вороги також примусово мобілізують чоловіків і масово спалюють убитих ними мирних.

Російські окупаційні війська влаштували в Маріуполі «зачистку» і вбивають мирних мешканців просто на вулицях. Усіх, хто любить Україну і не скорився окупантам, росіяни вважають «нацистами», повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Росіяни встановили в Маріуполі декілька блокпостів – переважно в Кальміуському та Центральному районах. Вони вбивають містян і навіть публікують свої фотографії поруч із загиблими. На одному з фото ворог стоїть поруч із убитим на дорозі чоловіком у цивільному одязі.

«По-друге, зачистка – це прибирання загиблих і вбитих з вулиць. Замітають сліди. Учора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих у районі Садків Кальміуського району. Що черговий раз підтвердило інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах», – повідомив Андрющенко.

Крім того, ворог проводить «зачистку» примусовою мобілізацією чоловіків до лав бойовиків «ДНР».