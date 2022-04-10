Окупанти влаштували в Маріуполі «зачистку від нацистів» – вбивають людей просто на вулицях
Вороги також примусово мобілізують чоловіків і масово спалюють убитих ними мирних.
Російські окупаційні війська влаштували в Маріуполі «зачистку» і вбивають мирних мешканців просто на вулицях. Усіх, хто любить Україну і не скорився окупантам, росіяни вважають «нацистами», повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Росіяни встановили в Маріуполі декілька блокпостів – переважно в Кальміуському та Центральному районах. Вони вбивають містян і навіть публікують свої фотографії поруч із загиблими. На одному з фото ворог стоїть поруч із убитим на дорозі чоловіком у цивільному одязі.
«По-друге, зачистка – це прибирання загиблих і вбитих з вулиць. Замітають сліди. Учора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих у районі Садків Кальміуського району. Що черговий раз підтвердило інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах», – повідомив Андрющенко.
Крім того, ворог проводить «зачистку» примусовою мобілізацією чоловіків до лав бойовиків «ДНР».
Андрющенко також підтвердив, що в Маріуполь надіслали кадировців. Вони є частиною підрозділу росгвардії.
Нагадаємо, окупанти запустили в Маріуполі мобільні крематорії «для замітання слідів» знищення цивільних людей.
Після того, як докази масових убивств мирних мешканців у Бучі шокували весь світ, вище керівництво Росії наказало знищити всі докази злочинів своєї армії в Маріуполі. За оцінкою міськради, жертвами росіян могли стати десятки тисяч мирних мешканців Маріуполя. // LB.ua