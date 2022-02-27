Окупанти застосували «Іскандери» для удару по мирному Житомиру
Добігає кінця четверта доба нашого спротиву. Ворог перевершує сам себе в цинізмі і підлості.
В бойових цілях були застосовані оперативно-тактичні ракетні комплекси “Іскандер”. При цьому удар нанесено по мирному Житомиру.
Використовує жінок і дітей, як живий щит.
Гатить з важкого озброєння по житловим об’єктам.
В пекло війни посилає строковиків.
Переодягається у форму військовослужбовців ЗС України і використовує машини швидкої допомоги для прикриття диверсійної діяльності.
Впритул розстрілює автомобіль з родиною.
Від початку відкритої збройної агресії від рук окупанта вже загинуло 16 дітей. Ми цього ніколи не пробачимо!
Ці дні показали, як далеко ми відійшли від Росії в ментальному плані.
Ми вже перемогли!
Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of UkraineTweet