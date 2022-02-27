Окупанти застосували «Іскандери» для удару по мирному Житомиру

Добігає кінця четверта доба нашого спротиву. Ворог перевершує сам себе в цинізмі і підлості.

В бойових цілях були застосовані оперативно-тактичні ракетні комплекси “Іскандер”. При цьому удар нанесено по мирному Житомиру.

Використовує жінок і дітей, як живий щит.

Гатить з важкого озброєння по житловим об’єктам.

В пекло війни посилає строковиків.

Переодягається у форму військовослужбовців ЗС України і використовує машини швидкої допомоги для прикриття диверсійної діяльності.

Впритул розстрілює автомобіль з родиною.

Від початку відкритої збройної агресії від рук окупанта вже загинуло 16 дітей. Ми цього ніколи не пробачимо!

Ці дні показали, як далеко ми відійшли від Росії в ментальному плані.

Ми вже перемогли!

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine