Окупанти намагаються створити «путінюгенд» на захоплених територіях України

Окупанти хочуть знищити національну ідентичність української молоді на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як зазначає Центр, загарбники намагаються створити на тимчасово окупованих територіях України мілітарні об’єднання на кшталт “гітлер’югенд” за часів гітлерівського Німеччини. З цією метою сюди навіть прибув заступник начштабу юнармії РФ Віктор Кауров, який зустрівся з гауляйтерами – херсонським Володимиром Сальдо та запорізьким Євгеном Балицьким. При цьому, окупанти разом зі своїми поплічниками мислять масштабами десятиріччя.

“Ворог планує за 10 років змінити думку населення на тимчасово окупованих територіях й для цього вже розробив відповідну програму. Напередодні окупанти провели опитування щодо настроїв серед молоді, яке виявило, що молодь Півдня не підтримує окупантів. Тому вони вирішили активізувати роботу з українськими дітьми”, – розповідає ЦНС.

Окупанти також планують акцентувати на ролі Росії у Другій світовій війні, зробити регулярними виступи “ветеранів СВО” в школах, загалом збільшити так звані “години патріотизму” у школах.

“Зауважимо, росіяни проводять політику знищення самоідентифікації дітей на тимчасово окупованих територіях. Окремо варто зазначити “молодіжні рухи”. Останні створені по типу “волонтерських”, але в більшості є масовкою. Першим подібним був “юг молодой”, який складається зі звезеної на тимчасово окуповані території молоді, яка імітує підтримку окупації з боку місцевих”, – наголошують у Центра націоонального спротиву.

Також росіяни створили “Рух перших” – щось подібне до комсомолу, яке має ознаки тоталітарного культу.