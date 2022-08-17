Окупанти обстріляли Харків: є жертви та поранені (відео)

На місці влучання виникла пожежа, рятувальники та медики екстреної допомоги працюють на місці.

Окупанти вдарили по Харкову, в результаті чого повідомляється про 3 загиблих та 10 поранених.

Так, на своїй сторінці в Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вчергове вдарили по Салтівці.

“І знову по житловій інфраструктурі… За попередньою інформацією, 2 осіб загинули, 10 – постраждалих”, – зазначив він.

Синєгубов додав, що на місці влучання виникла пожежа, рятувальники та медики екстреної допомоги працюють на місці.

Своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов після цього повідомив, що від удару є троє загиблих.

“На цей момент є інформація про трьох загиблих та десять поранених”, – написав він.

УНІАН