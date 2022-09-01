Окупанти вигадали цинічне виправдання обстрілів Енергодара та ЗАЕС: полювали на десант ЗСУ

Десант з 60 людей нібито висадився на березі Каховського водосховища, стверджують окупанти.

Підконтрольна Кремлю “влада” окупованої частини Запорізької області, коментуючи ранкові обстріли житлових районів Енергодара, заявила про нібито висадку українського десанту.

Про це заявив гауляйтер окупованої частини регіону Володимир Рогов, цитують пропагандистські росЗМІ.

“Сьогодні в районі Енергодару зроблено спробу висадки українського десанту, він намагався закріпитися на березі, щоб не допустити візит МАГАТЕ”, – стверджує Рогов.

Десант з 60 людей нібито висадився на березі Каховського водосховища.

Росія заявляє, що “бойовиків ЗСУ” нібито заблокували у районі дачного селища. При цьому РФ підтвердила відкриття вогню по житловому масиву.

“Невдовзі операція закінчиться”, – сказав інший представник окупаційної “влади” Олександр Волга.

Раніше мер Енергодара Дмитро Орлов заявив, що мінометні обстріли у місті не припинялися сьогодні, 1 вересня, з 5-ї ранку. За його словами, у місті також чутно автоматні черги.

Внаслідок обстрілів росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок. // УНІАН