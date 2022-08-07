Окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області: є постраждалі

У неділю, 7 серпня, ввечері російські військові завдали ракетного удару по Вінницькій області. В результаті атаки окупантів постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області: є постраждалі

Ілюстративне фото: окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області (facebook.com)

“Увечері 7 серпня рашисти “привітали” повітряні сили з професійним святом. На жаль, є прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі”, – сказано в повідомленні командування.

При цьому наголошується, що зараз на місці події фахівці встановлюють причину збою системи оповіщення про повітряну тривогу і тип ракет.

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