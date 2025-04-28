Окупанти «заїхали» у полон до «Азова» на самокатах (відео)
Російські солдати здалися в полон і розповіли про свої мото-штурми
Бійці 12 бригади спеціального призначення «Азов» взяли в полон трьох російських солдатів на Торецькому напрямку. Як інформує «Главком», про це повідомляє пресслужба підрозділу.
Російські солдати здалися в полон оборонцям і розповіли про свої мото-штурми.
Українські воїни захопили в полон окупанта родом з Узбекистану. Чоловікові, як й іншим іноземцям, пообіцяли громадянство РФ, якщо він підпише контракт та буде воювати на стороні Росії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» Сухопутних військ ЗСУ в Торецьку взяли в полон африканського найманця. Найманець розповів, що навчався у РФ два роки, а згодом пішов воювати, щоб заробити гроші для переїзду в Європу.Tweet