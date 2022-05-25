Окупація та розграбування ЧАЕС: серед підозрюваних – генерал-майор поліції РФ

За процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури Київської області заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, ведені агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України) генерал-майору поліції, який у період з 6 по 31 березня виконував обов’язки старшого оперативної групи Федеральної служби Військ Національної гвардії РФ.

За даними слідства, генерал-майор керував операцією щодо незаконного утримання території Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» під контролем військ країни-агресора.

На виконання злочинних наказів підозрюваного зі складів, цехів, адміністративних будівель, службових кабінетів і промислових майданчиків державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» викрадено понад 2000 одиниць майна вартістю більше 26 млн грн, яке не становило військової необхідності.

Крім цього, окупантами розукомплектована та повністю виведена з ладу Центральна аналітична лабораторія, яка здійснювала дослідження радіоактивних відходів на різних етапах поводження з ними. Це унеможливило забезпечення контролю персоналом за радіоактивними відходами.

Досудове розслідування здійснюється Вишгородським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід — ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Київська обласна прокуратура