Оперативна обстановка на Донецькому і Луганському напрямках станом на 21.00 23 травня

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 38 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільні об’єкти з них: 53 житлові будинки, сільгосппідприємство, дитячий садок, відділення банку, аптеку та адмінбудівлю національної поліції. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 6 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 16 атак ворога. Ще на одній локації наразі тривають бої з окупантом.

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 8 танків;

• 22 одиниці бойової броньованої техніки;

• 1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу «Гранат» і шість БпЛА типу «Орлан-10».

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!

Разом переможемо! Слава Україні!

Угруповання Об’єднаних сил / Joint Forces Task Force