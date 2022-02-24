Оперативне повідомлення МВС України на 09 год. 10 хв

Броварський, військове містечко № 161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка, за попередньою інформацією, є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих, більш детально інформація буде додатково.

У Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль, внаслідок чого постраждала жінка з дитиною.

В Одеській області у місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6 загиблих, 7 поранено, 19 безвісти зниклі.

У місті Маріуполь Донецької області внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровська область три удари по складах 17 танкової БР, позиція бойового чергування 4608 Краснопілля, удар з БПЛА.

Розбомблено міст через річку Інгулець.

За інформацією МВС України