Оперативне повідомлення МВС України на 11:00

Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на Зміїному. Прикордонники зайняли оборону.

До острова Зміїний підійшло дві надводні нерозпізнані цілі. Окупанти використовуючи міжнародні канали зв’язку безпеки судноплавства з погрозами вимагають від прикордонного гарнізону військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Прикордонники зайняли оборону.

У місті Одеса у Малиновському районі на територію в/ч 3012 НГУ влучив снаряд. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У Київській області відбувся обстріл одного з приміщень військової частини Нацгвардії. Ймовірно з ракетного озброєння. Підтвердженої інформації про втрати наразі немає.

Біля ВПС «Дергачі» Харківська область розпочався мінометний обстріл.

У Донецькій області у місті Вугледар під час обстрілу загинули троє цивільних осіб.

На території України всі служби МВС України в режимі воєнного стану забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідовують руйнування та пожежі.

Національна поліція України