Оперативне повідомлення МВС України на 14:00

У Київській області біля Межигір’я збито один російський вертоліт К-52 та три вертольоти поблизу Гостомеля.

На Луганщині йдуть бої. Біля Щастя ворог продовжує нести втрати.

Прикордонники спільно зі ЗСУ та НГУ тримають оборону та відбивають атаки.

Поблизу с. Новозбурівка Скадовського району на території військової частини, яка розташована в лісовому масиві Збурівського лісництва виникла пожежа техніки.

Внаслідок обстрілів в м. Олешків особовий склад 4 ДПРЧ евакуйовано в укриття.

В Одеській області в Іванівському районі під час обстрілу в/ч А-2800 ЗСУ отримали осколкові поранення 10 військовослужбовців.

У Київській області в Обухівському районі поблизу селища Трипілля збито військовий літак Ан-26 ЗСУ. Інформація про поранених та загиблих уточнюється.

Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що внаслідок вибуху сталась пожежа у місті Одесі по вулиці Новомосковська. По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено загорання складських приміщень одного із підприємств. Пожежу ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає. З поруч розташованих територій евакуйовано техніку.

На території України всі служби МВС України в режимі воєнного стану забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідовують руйнування та пожежі.

Національна поліція Україна