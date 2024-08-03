Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 08.00 03.08.2024

Розпочалась вісімсот дев’яносто друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 123 бойові зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням трьох ракет, а також 80 авіаударів, зокрема скинув 114 КАБ. Крім цього, здійснив 4693 обстріли, з них 93 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Тернова, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області; Дружба, Щербинівка, Торецьк, Нью-Йорк, Диліївка, Малинівка, Єлізаветівка, Мирноград, Новогродівка, Маринівка, Миколаївка, Карлівка, Вугледар, Старомайорське, Макарівка, Урожайне, Благодатне Донецької області; Павлівка, Новоандріївка, Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу противника, району зосередження ОВТ, пункту управління БпЛА, також уразили два засоби ППО та склад боєприпасів ворога.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала три. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Стельмахівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 15 атак противника в районах Макіївки Луганської області, Тернів та Торського Донецької області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 11 атак в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Спірне, Верхньокам’янське, Переїзне та Виїмка.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Ворог 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 36 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Желанне, Воздвиженка, Іванівка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка, де ворог три рази намагався прорвати українські оборонні позиції.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять безуспішних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Водяного та Степової Новосілки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення в районі Новоданилівки та Новоандріївки Запорізької області.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, зокрема і в глибокому тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танка, 27 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 52 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 54 автомобіля та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо!

Генеральний штаб ЗСУ