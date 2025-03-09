Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 22.00 09.03.2025

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 140 бойових зіткнень, противник завдав 55 авіаційних ударів, скинувши 68 КАБ, здійснив 1239 ударів дронами-камікадзе та 4835 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку наші війська відбили п’ять атак ворога в районі Вовчанська. Агресор завдав авіаційних ударів по населених пунктах Прудянка, Вовчанські Хутори та Слатине.

Противник здійснив чотири атаки на наші укріплення на Куп’янському напрямку, поблизу Лозової, Петропавлівки та Загризового. Наші оборонці успішно відбили їх усі.

На Лиманському напрямку за день російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка, на даний час точиться бій.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбивали 20 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки, бої продовжуються.

На Краматорському напрямку Сили оборони стримали чотири ворожі атаки поблизу Часового Яру, Григорівки та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Торецьк, Дружба та Дачне. В чотирьох локаціях бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 31 штурм позицій наших оборонців. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Зоря, Попів Яр та Удачне.

За попередніми підрахунками, сьогодні на даному напрямку наші воїни ліквідували 104 та поранили 82 окупанти; знищили три танки, чотири бойові броньовані машини, шість автомобілів, два БпЛА, чотири антени управління БпЛА, крім того, суттєво пошкодили танк, дві гармати, дві бойові броньовані машини та автомобіль загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Скудне, Бурлацьке та Костянтинопіль.

На Гуляйпільському напрямку, в районах Новополя та Привільного, на даний час завершилося два боєзіткнення, ще сім атак загарбників тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази йшли вперед поблизу Степового, Нестерянки та Щербаків, один бій досі триває. Ударів НАРами зазнали райони Степового та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку українські захисники відбили 27 атак загарбників. Крім того, ворог завдав 20 авіаударів, застосувавши 23 КАБ та здійснив 365 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів 128-ї окремої бригади територіальної оборони “Дике Поле”, які стійко стримують навалу противника та завдають йому значних втрат.

Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ