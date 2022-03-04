Оприлюднено перший список російських окупантів, які потрапили в полон в Україні

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Радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував перший список військовополонених солдатів Збройних Сил Росії. Він закликав їхніх матерів приїхати до України за своїми синами.

Таку публікацію Геращенко зробив у своєму Telegram. Він висловив упевненість, що після того пекла, в яке вони потрапили, ніхто більше і пальця не підніме проти України.

Геращенко опублікував алгоритм дій матерів, які хочуть забрати своїх синів

«Прошу донести цю інформацію до тисяч нещасних матерів, російських, сини яких потрапили в полон в Україні. Ухвалено рішення віддавати полонених російських солдатів їхнім матерям, якщо вони приїдуть по них в Україну, до Києва», – повідомив радник міністра внутрішніх справ.

Також він оприлюднив алгоритм дій жінок, які захочуть забрати своїх дітей:

1. Дізнатися про долю родича:

  • зателефонувати на номер телефону, зазначений у листівці для того, щоб дізнатися, чи перебуває ваш син у полоні чи загинув, необхідно зайти в телеграм канал Вантаж 200;
  • або зателефонувати до гарячої телефонної лінії Міноборони України – «Повернися живим з України» на багатоканальні телефони: +380894201860, +380894201861, +380894201862;
  • або написати на пошту: [email protected]

2. Якщо ви отримали, підтвердження, що син у нас у полоні, мами російських солдатів повинні дістатися до Києва. Після вторгнення фашистської армії Путіна та закриття повітряного простору, це можна зробити лише таким способом:

  • добирайтеся до Калінінграда чи Мінська. Звідти автобусами або таксі до польського кордону;
  • потім через територію Польщі потрібно буде дістатися КПП з Україною;
  • там Вас зустрінуть та супроводять до Києва, де передадуть вам вашого сина.

«Ми, Українці, на відміну від Путінських фашистів, не воюємо з матерями та їхніми полоненими дітьми», – наголосив Геращенко.

Список полонених росіян

Матері можуть забрати синів у Києві

Опубліковано перший список військовополонених російських солдатів

Полонених росіян можуть віддати матерям

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