Пара Bayraktar за три дні знищила техніки РФ на 26,5 млн. доларів: відео від Головнокомандувача Залужного

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Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БПЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько 26,5 мільйона доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача Валерія Залужного.

Bayraktar за три дні знищили техніки РФ на 26,5 млн доларів: Залужний показав відео

Фото: БПЛА Bayraktar ТВ-2 (armyinform com ua)

Як розповів він, в цьому списку:

  • 8 одиниць танків Т-72 (орієнтовна вартість одного 3 мільйони доларів);
  • по одній одиниці САУ АКАЦІЯ (1,6 мільйона доларів);
  • БМП (0,6 мільйона доларів);
  • гаубиці (0,3 мільйона доларів).

До того ж було пошкоджено:

  • 5 танків Т-72
  • одну БМП на 1,85 мільйона доларів.

“Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки – 28,35 мільйона доларів”, – додав Залужний.

Як повідомлялося, минулої доби зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили п’ять БПЛА і п’ять крилатих ракет типу “Калібр”. Усі п’ять ракет були збиті у Дніпровському районі на шляху на Дніпро.

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