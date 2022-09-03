Пара Bayraktar за три дні знищила техніки РФ на 26,5 млн. доларів: відео від Головнокомандувача Залужного

Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БПЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько 26,5 мільйона доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача Валерія Залужного.

Як розповів він, в цьому списку: 8 одиниць танків Т-72 (орієнтовна вартість одного 3 мільйони доларів);

по одній одиниці САУ АКАЦІЯ (1,6 мільйона доларів);

БМП (0,6 мільйона доларів);

гаубиці (0,3 мільйона доларів). До того ж було пошкоджено: 5 танків Т-72

одну БМП на 1,85 мільйона доларів. “Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки – 28,35 мільйона доларів”, – додав Залужний.