ПАРЄ повністю підтримала розслідування злочинів РФ проти людяності та геноциду в Україні

Парламентська асамблея Ради Європи висловила повну підтримку всім зусиллям стосовно розслідування порушень Росією міжнародних норм у галузі прав людини в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прийняту резолюцію ПАРЄ.

«Охарактеризувавши російську агресію проти України як «акт безпрецедентної тяжкості» з глибокими наслідками у всьому світі, ПАРЄ виступила з настійним закликом до єдності в підтримці України та надання максимального тиску на Російську Федерацію, щоб вона негайно і повністю припинила свою агресію, і до «рішучих дій» міжнародного співтовариства щодо захисту демократичного світопорядку», — йдеться в заяві.

ПАРЄ прийняла резолюцію і рекомендацію на основі доповіді представника Німеччини Франка Швабе.

В Асамблеї зазначають, що на карту Європи «повертається нова розділова лінія, проведена заявами і діями російської влади».

ПАРЄ заявляє, що «стривожена зростаючим числом свідчень звірств, що здійснюються російськими збройними силами», і висловила повну підтримку всім зусиллям з «розслідування скоєних РФ злочинів проти людяності та геноциду», а також у притягненні агресора до відповідальності за його дії.

Парламентарії ПАРЄ наголошують, що агресія РФ викликала, серед іншого, найсерйознішу гуманітарну кризу в Європі з часів Другої світової війни, а також «кинула виклик глобальному управлінню і призвела до різкого зростання цін на енергоносії та продовольчої безпеки».