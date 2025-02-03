Патрульна поліція у скорботі за загиблими колегами
31 січня, виконуючи бойове завдання, загинули троє поліцейських: Денис Хлистун, Сергій Резніченко та Віталій Чернуха.
Вони служили у патрульній поліції та були бійцями роти домедичної допомоги полку поліції особливого призначення “Хижак-1” Департаменту патрульної поліції. Виконуючи свій обов’язок, вони допомагали побратимам у найскладніші моменти.
Вони залишаться в пам’яті колег, друзів і рідних як віддані своїй справі люди.
Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам’ять.Tweet