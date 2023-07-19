Пентагон оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні на 1,3 млрд. доларів

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Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні. Цей пакет, який включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, буде надано в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Про це повідомила пресслужба Міноборони США.

Пентагон оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні

NASAMS / Фото: defence-ua.com

В рамках цього пакета на загальну суму 1,3 млрд. доларів Україна отримає:

  • Чотири зенітно-ракетні комплекси (NASAMS) і боєприпаси;
  • артилерійські снаряди калібру 152 мм;
  • обладнання для розмінування;
  • Ракети TOW;
  • Ударні дрони Phoenix Ghost і Switchblade;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • Засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
  • 150 бензовозів;
  • 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
  • 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
  • Обладнання для безпеки портів і гаваней;
  • Тактичні захищені системи зв’язку;
  • Підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.
Як уточнили в Пентагоні, програма USAI передбачає, що США закуповують техніку у промисловості або партнерів, щоб потім відправити в Україну. Це оголошення є початком процесу укладання контрактів для надання додаткових пріоритетних можливостей Україні. // LB.ua
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