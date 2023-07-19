Пентагон оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні на 1,3 млрд. доларів
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні. Цей пакет, який включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, буде надано в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).
Про це повідомила пресслужба Міноборони США.
В рамках цього пакета на загальну суму 1,3 млрд. доларів Україна отримає:
- Чотири зенітно-ракетні комплекси (NASAMS) і боєприпаси;
- артилерійські снаряди калібру 152 мм;
- обладнання для розмінування;
- Ракети TOW;
- Ударні дрони Phoenix Ghost і Switchblade;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- Засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
- 150 бензовозів;
- 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
- 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
- Обладнання для безпеки портів і гаваней;
- Тактичні захищені системи зв’язку;
- Підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.