Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні

США надають Україні черговий пакет безпекової допомоги вартістю 300 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Міноборони США зазначає, що це вже 37 вилучення обладнання зі складів відомства для України з серпня 2021 року.

До нового пакету входять:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

155-мм гаубиці;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;

Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf;

авіаційні ракети Hydra-70;

Стрілецька зброя та боєприпаси до неї;

Підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

Вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

Тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

Запчастини та інше польове обладнання.

В Пентагоні наголосили, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну допомогою у сфері безпеки.

Нагадаємо, учора координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати мають намір найближчим часом доправити новий пакет безпекової підтримки для України.

28 квітня до державного бюджету України надійшли грантові кошти – 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. // LB.ua