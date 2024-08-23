Пентагон оприлюднив склад нового пакету безпекової допомоги Україні
До пакету входять засоби ППО, боєприпаси для реактивних систем і артилерії та протитанкова зброя.
Напередодні Дня Незалежності України Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу в галузі безпеки для України, орієнтовна вартість якої становить 125 млн доларів.
Про це повідомила пресслужба Пентагону.
До нового пакету допомоги входять:
- обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
- боєприпаси до стрілецької зброї;
- медичне обладнання;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.