Пентагон оприлюднив склад нового пакету безпекової допомоги Україні

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До пакету входять засоби ППО, боєприпаси для реактивних систем і артилерії та протитанкова зброя.

Напередодні Дня Незалежності України Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу в галузі безпеки для України, орієнтовна вартість якої становить 125 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

До нового пакету допомоги входять:

  • обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
  • боєприпаси до стрілецької зброї;
  • медичне обладнання;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
“Поки Україна готується святкувати свій День Незалежності 24 серпня – понад два з половиною роки після повномасштабного вторгнення Кремля – Сполучені Штати та міжнародна коаліція з близько 50 членів Альянсу та партнерів залишаються відданими підтримці хоробрих захисників України, які продовжувати боротьбу з російською агресією”, – наголосили в Пентагоні. // LB.ua
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