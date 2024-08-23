Пентагон оприлюднив склад нового пакету безпекової допомоги Україні

До пакету входять засоби ППО, боєприпаси для реактивних систем і артилерії та протитанкова зброя.

Напередодні Дня Незалежності України Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу в галузі безпеки для України, орієнтовна вартість якої становить 125 млн доларів. Про це повідомила пресслужба Пентагону. До нового пакету допомоги входять: обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

боєприпаси до стрілецької зброї;

медичне обладнання;

підривне обладнання та боєприпаси;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт. “Поки Україна готується святкувати свій День Незалежності 24 серпня – понад два з половиною роки після повномасштабного вторгнення Кремля – Сполучені Штати та міжнародна коаліція з близько 50 членів Альянсу та партнерів залишаються відданими підтримці хоробрих захисників України, які продовжувати боротьбу з російською агресією”, – наголосили в Пентагоні. // LB.ua