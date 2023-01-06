Пентагон оприлюднив склад нового пакету безпекової допомоги Україні

У новому пакеті безпекової допомоги Сполучених Штатів, крім БМП Bradley та бронеавтомобілей, велика кількість артилерійських снарядів і авіаційні ракети.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Пентагон оприлюднив склад нового пакету безпекової допомоги Україні

Фото: Defense Express

Зокрема, до складу пакету входять:

  • 50 Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тис. боєприпасів калібру 25 мм;
  • 100 БТРів M113;
  • 55 MRAPs;
  • 138 HUMVEEs;
  • 18 155-мм самохідних гаубиць;
  • ракети RIM-7 Sea Sparrow для протиповітряної оборони.

Також Україна отримає:

  • 70 тис. 155-мм артилерійських снарядів;
  • 500 155-мм снарядів Excalibur;
  • 1200 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM);
  • 36 105-мм буксируваних гаубиць і 95 тис. 105-мм артилерійських снарядів;
  • 10 тис. 120-мм мінометних снарядів;
  • боєприпаси HIMARS;
  • 4 000 авіаційних ракет Zuni
  • близько 2 000 протитанкових ракет;
  • Снайперські гвинтівки кулемети та боєприпаси.

Як раніше повідомлялось, Сполучені Штати Америки передають Україні новий пакет безпекової підтримки на суму понад 3 млрд доларів. Це найбільший пакет допомоги, наданий Україні за час великої війни. // LB.ua

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