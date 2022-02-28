Пентагон ответил на угрозы Путина применить ядерное оружие

В США не видят оснований сомневаться в достоверности сообщений о приведении оружия в состояние повышенной боевой готовности.

В Пентагоне не сомневаются, что РФ привела силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности. Уверены и в своей способности защитить себя.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минобороны США.

Официальные лица США не сомневаются в сообщениях о том, что президент России Владимир Путин привел российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.

«У нас нет оснований сомневаться в достоверности этих сообщений», — сказал на брифинге высокопоставленный представитель министерства обороны.

По словам чиновника, это ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и уж точно не со стороны Украины.

Это эскалация, потому что потенциально задействуются силы, которые в случае просчета могут сделать ситуацию намного более опасной, подчеркнул чиновник.

«Мы по-прежнему уверены в своей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, в том числе в сфере стратегического сдерживания», — заявил он чиновник.

Напомним, 27 февраля около 15 часов президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны и начальнику генштаба перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Под силами сдерживания подразумеваются ядерные силы. // УНИАН