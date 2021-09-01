Перед агресією Росії Янукович з Азаровим спустошили казну України

Про це сказав колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов в опублікованому на Gazeta.ua інтерв’ю Центру спільних дій.

«Ти — верховний головнокомандувач без боєздатної армії. Повністю зруйнований сектор безпеки та оборони, оборонно-промисловий комплекс. Ти очолив уряд, а на рахунку в казначействі приблизно 100 тисяч гривень на всю країну й величезні борги, які зробили Азаров із Януковичем, коли будували фінансову піраміду. Ти не маєш жодного міністра, міністерств, місцевих адміністрацій. У цих умовах треба захищати країну від потужних зовнішніх і внутрішніх ворогів.

Росіяни вважали, ми не впораємося і хаос у країні не зможемо зупинити. Але ми не мали виходу. Почали швидко відновлювати владу», — розповів Турчинов про 2014 рік, коли був виконувачем обов’язків президента.

1 березня російський парламент дозволив Путіну вводити війська в Україну, нагадав політик.

«У мене не було іншого варіанту, як наказати залишкам наших військ у Криму тримати оборону, паралізувавши значні сили ворога. А невеликі за чисельністю підрозділи, які зміг зібрати Генштаб, кинути на Схід і Північ для протидії вторгненню. Вдячний хлопцям, які залишилися вірними присязі в Криму. Вони дали нам місяць на мобілізацію, реанімацію Збройних сил і відновлення оборонної промисловості. За цей час ми змогли підготуватися до вторгнення.

Плани РФ на руйнацію країни зсередини провалилися. Коли Москва побачила, що ми фактично всі сепаратистські заколоти придушили, залишилося поставити крапку в цьому питанні в Донецькій і Луганській областях. Вона почала війну на Донбасі», — розповів Турчинов. // turchynov.com