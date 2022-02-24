Перелік офіційних державних каналів для отримання інформації
Увага. Наразі проти України ведеться інформаційна війна. Не вірте всьому, що пишуть у коментарях. Не читайте російські та проросійські ЗМІ та ТГ-канали. Довіряйте інформації з офіційних ресурсів влади та перевіреним медіа.
Офіс Президента України https://www.facebook.com/president.gov.ua
- Генеральний штаб Збройних сил України https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
- Кабінет Міністрів України https://www.facebook.com/KabminUA
- Міністерство оборони України https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
- Міністерство внутрішніх справ https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
- Національна поліція України https://www.facebook.com/UA.National.Police
- Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA
- Державна прикордонна служба України https://www.facebook.com/DPSUkraine
- Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки https://www.facebook.com/StratcomCentreUA
- Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України https://www.facebook.com/dsszzi
- Сухопутні війська ЗС України https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
- Військово-морські сили ЗСУ https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua
- Територіальна оборона ЗСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces
- Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі
- Міністерство інфраструктури України https://t.me/miUkraune
- Укрзалізниця https://t.me/UkrzalInfo
- Украерорух https://t.me/uksatse_official
- Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
- Міжнародний аеропорт “Бориспіль” https://www.facebook.com/airportboryspil/
- Адміністрація морських портів України https://www.facebook.com/uspa.gov.ua
- Міжнародний аеропорт “Львів” https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/
- Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ) https://www.facebook.com/DSBT.UA
Закликаємо усіх громадян зберігати спокій і за можливості залишатися вдома.Tweet