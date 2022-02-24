Перелік офіційних державних каналів для отримання інформації

Увага. Наразі проти України ведеться інформаційна війна. Не вірте всьому, що пишуть у коментарях. Не читайте російські та проросійські ЗМІ та ТГ-канали. Довіряйте інформації з офіційних ресурсів влади та перевіреним медіа.

Офіс Президента України https://www.facebook.com/president.gov.ua

Генеральний штаб Збройних сил України https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Кабінет Міністрів України https://www.facebook.com/KabminUA

Міністерство оборони України https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA

Міністерство внутрішніх справ https://www.facebook.com/mvs.gov.ua

Національна поліція України https://www.facebook.com/UA.National.Police

Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA

Державна прикордонна служба України https://www.facebook.com/DPSUkraine

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки https://www.facebook.com/StratcomCentreUA

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України https://www.facebook.com/dsszzi

Сухопутні війська ЗС України https://www.facebook.com/UkrainianLandForces

Військово-морські сили ЗСУ https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua

Територіальна оборона ЗСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces

Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі

Міністерство інфраструктури України https://t.me/miUkraune

Укрзалізниця https://t.me/UkrzalInfo

Украерорух https://t.me/uksatse_official

Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Міжнародний аеропорт “Бориспіль” https://www.facebook.com/airportboryspil/

Адміністрація морських портів України https://www.facebook.com/uspa.gov.ua

Міжнародний аеропорт “Львів” https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/

Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ) https://www.facebook.com/DSBT.UA

Закликаємо усіх громадян зберігати спокій і за можливості залишатися вдома.