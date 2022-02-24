Перелік офіційних державних каналів для отримання інформації

Увага. Наразі проти України ведеться інформаційна війна. Не вірте всьому, що пишуть у коментарях. Не читайте російські та проросійські ЗМІ та ТГ-канали. Довіряйте інформації з офіційних ресурсів влади та перевіреним медіа.
Офіс Президента України https://www.facebook.com/president.gov.ua

Закликаємо усіх громадян зберігати спокій і за можливості залишатися вдома.

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