Перелік вакансій для айтівців у ЗСУ. Хто потрібен та як податися
IT-рекрутер оприлюднив перелік вакансій для айтівців у ЗСУ. Працювати треба в офісі в Києві до кінця воєнного стану без бойових надбавок і доплат.
Консультант із рекрутингу й кар’єрного розвитку Роман Кушнарьов оприлюднив перелік вакансій для цивільних айтівців, які бажають долучитися до війська і працювати за спеціальністю.
«Якийсь час тому на прохання колеги, яка допомагає нашій армії з рекрутингом, я робив допис про пошук ІТ фахівців до новоствореного технологічного підрозділу в ЗСУ. Тоді мова йшла лише про тих, хто вже в армії, бо було важко контролювати процес мобілізації, щоб цивільні, які хотіли б долучитися, могли потрапити саме в цей підрозділ. Нарешті цей момент вирішили, тому цей допис для цивільних, які хотіли б вступити до лав ЗСУ і виконувати задачі по своєму профілю», — написав він.
Наразі, за словами Романа, є велика потреба в таких ІТ-спеціалістах:
- Business Analysts;
- Data Engineers;
- ML Engineers;
- Embedded Engineers;
- Cyber Security Engineers;
- Project Managers;
- Product Managers.
«Вимоги: мінімум три роки досвіду по одному із вказаних профілів. Основні задачі — це робота над інформаційними системами для армії. Мова як про програмні продукти, так і апаратні рішення». — зазначив Кушнарьов.
Він зазначає, що йдеться про мобілізацію до кінця воєнного стану, службу у Києві без можливості працювати віддалено, грошове забезпечення — відповідно до звання, без бойових надбавок та доплат.
Для мобілізації так потрібно пройти рекрутерський прискрін, загальне технічне і проєктне інтерв’ю.
«Мобілізуватися можуть і чоловіки, і жінки, — зазначив Кушнарьов і закликав писати йому напряму у LinkedIn. — Майте на увазі: зацікавленість у цій можливості не означає автоматичної мобілізації. // dev.uaTweet