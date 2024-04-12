Перелік вакансій для айтівців у ЗСУ. Хто потрібен та як податися

IT-рекрутер оприлюднив перелік вакансій для айтівців у ЗСУ. Працювати треба в офісі в Києві до кінця воєнного стану без бойових надбавок і доплат.

Консультант із рекрутингу й кар’єрного розвитку Роман Кушнарьов оприлюднив перелік вакансій для цивільних айтівців, які бажають долучитися до війська і працювати за спеціальністю.

«Якийсь час тому на прохання колеги, яка допомагає нашій армії з рекрутингом, я робив допис про пошук ІТ фахівців до новоствореного технологічного підрозділу в ЗСУ. Тоді мова йшла лише про тих, хто вже в армії, бо було важко контролювати процес мобілізації, щоб цивільні, які хотіли б долучитися, могли потрапити саме в цей підрозділ. Нарешті цей момент вирішили, тому цей допис для цивільних, які хотіли б вступити до лав ЗСУ і виконувати задачі по своєму профілю», — написав він.

Наразі, за словами Романа, є велика потреба в таких ІТ-спеціалістах:

Business Analysts;

Data Engineers;

ML Engineers;

Embedded Engineers;

Cyber Security Engineers;

Project Managers;

Product Managers.

«Вимоги: мінімум три роки досвіду по одному із вказаних профілів. Основні задачі — це робота над інформаційними системами для армії. Мова як про програмні продукти, так і апаратні рішення». — зазначив Кушнарьов.

Він зазначає, що йдеться про мобілізацію до кінця воєнного стану, службу у Києві без можливості працювати віддалено, грошове забезпечення — відповідно до звання, без бойових надбавок та доплат.

Для мобілізації так потрібно пройти рекрутерський прискрін, загальне технічне і проєктне інтерв’ю.

«Мобілізуватися можуть і чоловіки, і жінки, — зазначив Кушнарьов і закликав писати йому напряму у LinkedIn. — Майте на увазі: зацікавленість у цій можливості не означає автоматичної мобілізації. // dev.ua