Перевірка документів ТЦК: чи можна пред’явити електронний квиток у «Резерв+»

Верховна Рада України продовжила дію загальної мобілізації та воєнного стану на 90 днів — до 8 серпня. В цей час чоловіки призовного віку отримують повістки та можуть вступити до лав ЗСУ.

Адвокат Роман Кичко в інтерв’ю «Українському радіо» розповів, чи можна пред’явити під час перевірки документів електронний військовий квиток.

Він нагадав, що під час дії воєнного стану є обов’язок мати з собою військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу як поліції, так і представників ТЦК.

«Немає значення, який це документ: паперовий чи електронний. Адже законодавством вони прирівняні, і вони мають однакову юридичну силу. Дійсно, є така практика, коли ТЦК штрафували людей за те, що вони нібито не пред’являли військово-облікові документи. Але в результаті аналізу цієї судової практики, суди встановлювали, що у людини був встановлений «Резерв+», дані там були оновлені вчасно, відповідно, особа показувала цей військово-обліковий документ, відповідно, ці штрафи скасовувалися», – зазначив юрист.

Він також нагадав, що військово-обліковим документом у мобільному додатку вважається тільки той, який має Qr-коду, який можна зчитати. Якщо в «Резерв+» міститься відмітка «не на обліку» чи «дані неповні» – це не військово-обліковий документ. Бо він не формується з Qr-кодом. Він означатиме, що особа фактично не на обліку в ТЦК.

Нагадаємо, влітку у застосунку «Резерв+» впровадять можливість сплачувати штраф за порушення умов військового обліку зі знижкою 50%. Водночас громадяни, які мають штраф, але вже служать, звільнятимуться від його сплати. // Дзеркало тижня