Під час нічної російської атаки збито 12 ракет та 31 ударний БПЛА

У ніч на 26 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА, зокрема:

– 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області (рф);

– 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область (рф);

– 31 ударний БпЛА «Shahed-131/136» (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ (рф), мис Чауда ( ТОТ Криму).

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:

– 12 крилатих ракет Х-101/Х-555;

– 31 ударний БпЛА «Shahed-131/136».

Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Генеральний штаб ЗСУ