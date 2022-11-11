Під Херсоном виявили тіла убитих росіянами українців

Останки людей з переламаними кістками черепа знайшли у погребі.

У Херсонській області у звільненому від російських окупантів селищі виявлено останки тіл убитих цивільних.

Як говориться в повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора, прокурори у складі міжвідомчих спеціалізованих слідчо-оперативних груп продовжують фіксувати воєнні злочини військовослужбовців Російської Федерації стосовно цивільного населення на деокупованих територіях Херсонської області.

“Під час чергового огляду місцевості у селищі міського типу Бериславського району у погребі правоохоронці виявили рештки тіл людей. За попередніми даними, вони належать трьом місцевим мешканцям, які загинули під час окупації населеного пункту”, – йдеться у повідомленні.

При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа.

Рештки загиблих направлено для проведення комплексу експертиз, у тому числі ДНК-експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). // УНІАН