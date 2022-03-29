Під Києвом через обстріли окупантів загинули ще п’ять людей — Офіс Генпрокурора

Окупанти продовжують вбивати мирних жителів та нищити інфраструктуру Київщини, відомо про ще п’ятьох загиблих внаслідок ворожих обстрілів, розпочато розслідування.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

«Окружні прокуратури Київщини здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)», — йдеться у повідомленні у Telegram.

За даними слідства, 27 та 28 березня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Святопетрівське Бучанського району. «Ворожими снарядами вбито 4 мирних мешканців, зруйновано та пошкоджено житлові будинки», — вказали в ОГП.

«Внаслідок ракетного обстрілу села Софіївська Борщагівка смертельні осколкові поранення отримав місцевий мешканець, пошкоджено будинки», — додали в ОГП.

У Бориспільському районі внаслідок ракетного обстрілу одного із сіл, як повідомляється, також зруйновано приватні житлові будинки.

Доповнення

В Україні розслідують 3085 проваджень щодо воєнних злочинів.