Під Києвом після обстрілу окупантами згорів продовольчий склад, збитки — понад ₴600 млн.

У Броварському районі Київської області в результаті обстрілу російськими військами знищено овочесховище і ковбасний цех. Збитки нараховують не менше 600 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови КМДА Костянтина Усова.