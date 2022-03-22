Під Києвом після обстрілу окупантами згорів продовольчий склад, збитки — понад ₴600 млн.
У Броварському районі Київської області в результаті обстрілу російськими військами знищено овочесховище і ковбасний цех. Збитки нараховують не менше 600 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови КМДА Костянтина Усова.
При обстрілі Броварського району Київської області згорів овочевий склад «Веги Тренд Інвест» і м’ясний склад «Вел Міт Інвест». Знищено десятки тонн продукції. Продовольства та об’єктів інфраструктури сумарно знищено на 600 млн гривень. На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.