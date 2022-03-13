Під Мелітополем ЗСУ знищили штаб окупантів та близько 200 одиниць техніки

Збройні Сили України завдали артилерійського удару по скупченню ворожої техніки під Мелітополем. Було знищено близько 200 машин, а також штаб російських окупантів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко.

ЗСУ завдали артилерійського удару по противнику під Василівкою (Запорізька область). Тут, в районі Мелітополя, окупанти накопичували близько 200 одиниць техніки.

«Техніка була вщент розбита нашою артилерією», — наголосив Геращенко.

Також в результаті артудару був знищений штаб з командуванням окупантів під Мелітополем.