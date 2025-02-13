Під Москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси агресора

У ніч з 6 на 7 лютого 2025 року на території в/ч 52116 у місті долґопрудний під москвою стався сильних вибух.

Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси “валдай”, призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА.

Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу ― перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора росії.

Військова частина, на якій вибухнули “валдаї”, відповідає за безпеку повітряного простору над москвою.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України