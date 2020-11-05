Підривнику з так званого батальйону «Армия Юго-Востока» НЗФ РФ повідомлено про підозру 

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За даними слідства, на початку липня 2014 року мешканець міста Сєвєродонецька перебував у складі незаконного збройного формування окупаційної адміністрації РФ – так званої «Армии Юго-Востока».

Підозрюваний брав активну участь у здійсненні супротиву силам та засобам АТО на території м. Лисичанськ. Виконуючи вказівки так званого «керівника підривної групи», він брав участь у мінуванні мостів та доріг на території області, які мали стратегічне значення, здійснював чергування на замінованих об’єктах, підтримував в справному стані та обслуговував встановлені вибухові пристрої.

Діяльність угруповання, до складу якого входив підозрюваний, була припинена у липні 2014 року після звільнення населених пунктів Луганщини від незаконних збройних формувань РФ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – 3 управлінням Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.​

Луганська обласна прокуратура