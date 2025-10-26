Піхотинці удвох поклали взвод окупантів біля Костянтинівки
Двоє військових 93-ї бригади за допомогою мінометників та дронарів утримували значну ділянку фронту
Ігор та Сава, піхотинці 1-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Холодний Яр, за два місяці перебування на позиціях змогли ліквідувати в контактних боях три десятки російських окупантів. Таким чином військові разом із сусідньою позицією і за допомогою мінометників та дронарів утримували значну ділянку фронту на напрямку Костянтинівки. Як інформує «Главком», про це йдеться у відео, яке бригада оприлюднила на своєму YouTube-каналі.
Потім на ділянку почали заходити окупанти. «Двоєчками-трієчками йшли по «відкритці», – згадують піхотинці.
Далі Ігор почав відчувати, що контактні бої йому подобаються. А Сава, як більш досвідчений воїн, застерігав: «Не входи в кураж, бо можеш під адреналіном горя наробити».
Окупанти все йшли, а хлопці продовжували їх кришити й забирати трофеї. Скоро у їхньому бліндажі значно поменшало місця через склад трофейного БК та озброєння.
В один із днів росіяни спробували штурмувати їхній бліндаж.
На щастя, бійці встигли покликати на допомогу дронарів, і ті знищили ворога. «Стрес був такий, що сутки не їли. І не спали сутки», – кажуть піхотинці.
Коли на позицію прийшла заміна, окупанти знову почали штурмувати. У перестрілці куля прошила Саві фліску та бойову сорочку.
«Я кажу, Сава, я в шоці, шальна пролетіла і не зачепила!», – радів Ігор.
Нагадаємо, передова лінія бойового зіткнення український військових та російських окупантів кардинально змінилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення Росії. Таку заяву зробив офіцер піхотного батальйону Андрій Іллєнко. За його словами, відкриті траншеї стали безглуздими, оскільки їх швидко знищують, а натомість з'явилася складна мережа глибоко замаскованих позицій.