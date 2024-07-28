Після атаки дронів у Курській області РФ палає нафтобаза
На нафтобазі загорілися три паливні резервуари.
Уночі 28 липня внаслідок атаки безпілотників спаханула нафтобаза в Курській області.
Про це повідомляє ASTRA.
Відомо, що безпілотники атакували нафтобазу “Польова” у селі Польова Курського району. Там зайнялися три паливні резервуари.
Офіційно місцева влада про це не повідомляла. Курські канали також пишуть про пожежу у житловому будинку у Медвенському районі.
Губернатор Курської області уночі повідомив про небезпеку атаки БПЛА і про готовність ППО для її відбиття.
У Міноборони РФ заявили, що засоби ППО нібито знищили п’ять безпілотників над Бєлгородською та два над Курською областями.