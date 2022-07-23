Після підписання «зернової» угоди Росія вдарила по порту Одеси

Російські війська завдали ракетний удар по порту Одеси. Про це повідомляє народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

У порту виникла серйозна пожежа.

Гончаренко нагадав, що вчора, 22 липня, у Стамбулі була підписана угода про вивіз зерна українських портів, серед яких і одеський.

«Ось вам і зерновий коридор. Ці у**бки однією рукою підписують договори, а іншою направляють ракети», – зазначив нардеп.

Про удар по порту Одеси повідомляє також Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».