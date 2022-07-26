По данным Bloomberg, Кремль будет шантажировать Европу, пока ЕС не отменит санкции

По словам источников, близких к российским властям, Кремль усиливает давление на Евросоюз, чтобы заставить лидеров стран блока пересмотреть введенные санкции против России, а также свою поддержку Украины.

Собеседники агентства ожидают, что Кремль и «Газпром» продолжат искать причины, чтобы ограничить газовые потоки по газопроводу «Северный поток — 1», основному маршруту поставок газа в Европу после начала войны. С 27 июля объем прокачки газа по «Северному потоку» сократят до 20% от плановой мощности, отмечает Медуза.

Агентство указывает, что, если поставки газа на минимальном уровне сохранятся, то в Европе возникнет нехватка энергоресурсов.

Газовый спор с ЕС, пишет Bloomberg, показал, что Россия готова отказаться от десятков миллиардов долларов экспортных доходов, чтобы достичь своих геополитических целей. По словам одного из источников, «Газпром» проанализировал, какие последствия возможны после прекращения поставок в 2023 году, и нашел варианты, как ограничить финансовый ущерб за счет роста доходов в этом году.