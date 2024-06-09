Побачив вибухонебезпечні предмети? Не підходь! Не чіпай! Повідомляй! (фото)

На цих фото зовсім невелика частина того, що з початку повномасштабного вторгнення рф знаходять громадяни та виявляють патрульні під час служби.

Вибухонебезпечні предмети можуть бути в найнеочікуваніших місцях, тому нагадуємо, що потрібно зробити, якщо ви виявили підозрілий предмет:

не підходити близько, не торкатися, не намагатися його переміщувати;

за можливістю попередити про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч;

позначити місце перебування предмета, або огородити його (дошками, жердинами, гілками, мотузками, шматками матерії тощо);

негайно повідомити про знахідку 101 і 102;

очікувати на безпечній відстані від місця знаходження предмета вибухотехніків чи рятувальників.

Категорично заборонено:

курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця знаходження предмета;

підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати будь-які вибухонебезпечні предмети;

приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.

Дякуємо усім, хто дотримується усіх цих правил та повідомляє нам про виявлення підозрілих предметів.

Ми негайно прибуваємо на місце, огороджуємо територію, обмежуємо доступ до вказаних предметів та викликаємо на місце вибухотехніків та слідчих.

Бережіть себе!

Патрульна поліція України