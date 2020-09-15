Под Шумами подорвались на растяжке полковник ВСУ и пресс-секретарь бригады

В результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, в районе Шумов на Донбассе ранены двое военнослужащих — полковник ВСУ и пресс-секретарь одной из бригад.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

«Сегодня, 15 сентября, около 11:40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих — полковник А.Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В.Залевский. Оба раненые доставлены в больницу города Торецк, их состояние — стабильное, удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.

«Идет полное расследование этого события и всех его обстоятельств. По информации, которой располагаем по состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным», — указали в штабе.

«Вся информация была доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме. Кстати, поэтому столь важен вопрос тотального разминирования, которое именно Украина постоянно поднимает в рамках и Минского и Нормандского форматов», — отметили в пресс-центре ООС.