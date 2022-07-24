Погрози путінського «ріббентропа» «скинути режим» – класична шизофренія

В офісі президента України відреагували на слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова, який сьогодні заявив, що Росія хоче допомогти українцям позбутися нібито антинародного правлячого режиму. У Зеленського назвали слова Лаврова класичною російською шизофренією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ОП України Михайла Подоляка.

“Сьогоднішні заяви Лаврова на зустрічі з представниками країн-членів Ліги арабських держав добре нагадування про те, чому не варто влітку пересуватися під сонцем без головного убору. Класична російська шизофренія: вранці заявляєш, що Москва прагне переговорів, а вже ввечері – що твоя мета – “позбутися антинародного київського режиму”, – прокоментував Подоляк.

Він продовжив, це каже суб’єкт, що представляє країну-варвара, яка без жодних причин вторглася на чужу територію та максимально жорстоко вбиває українців.

“Так от, “режими” – це щось у російських в’язницях, а в Україні є законно обрана влада, яка перемогла на чесних, конкурентних, демократичних виборах. Стільки незнайомих для російської еліти слів в одному реченні, чи не так?”, – зазначив радник глави ОП України.

Він порадив Лаврову стежити за тим аби самому не опинитися на звалищі історії.

“Вирішуючи скинути “антиісторичні режими”, важливо самому випадково не опинитися на безумовному смітнику історії. Особливо якщо цивілізація вже вкрай зневажливо дивиться на суб’єктів, які скоїли стільки задокументованих важких воєнних злочинів”, – підсумував політик.