Поліція Донеччини оголосила про підозру керівнику катівні бойовиків «Ізоляція»

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність організатора терористичної групи.

Слідством встановлено, що 36-річний уродженець села в Мар’їнському районі очолив «базу МГБ», яка розташована на території заводу «Ізоляція» в Будьонівському районі міста Донецька.

У 2014 році завод було захоплено бойовиками та перетворено на в’язницю, де група утримували проукраїнські налаштованих цивільних мешканців, а також військовослужбовців Збройних сил України та інших підрозділів, задіяних у проведенні АТО/ООС.

За безпосередніми вказівками керівника «бази» до полонених застосовували фізичне і психологічне насильство. І чоловіків, і жінок жорстоко били, годинами катували електричним струмом.

Національна поліція України